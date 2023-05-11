Menemen FK’da Afacan istikrarlı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Menemen FK, Serkan Afacan önderliğinde mağlubiyet yaşamadı. Ligde bir türlü beklediği sonuçları alamayan ve istikrarlı bir grafik sergileyemeyen sarı-lacivertliler, Afacan liderliğinde çıktığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet 1 beraberlik alarak hanesine 6 puan yazdıran İzmir ekibi, 45 puanla 11. sıraya konumlandı. Sezonu yenilgi yüzü görmeden kapatmayı hedefleyen Afacan ve ekibi, oynayacağı Sivas Bld ve Amed Sportif maçlarından 4 puan toplayarak sezonu sonlandırmak istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Serkan Afacan, "Sezon sonunda mevcut kadroyu koruyarak seneye liderliğe oynayacak bir takım oluşturmalıyız" dedi.

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