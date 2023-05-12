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Haberler Menemenspor Afacan’dan kart uyarısı

Afacan’dan kart uyarısı

Menemen FK’da teknik direktör Serkan Afacan 3’er kartı bulunan Bora ve Enes’e dikkatli olmalarını söyledi.

12.5.2023

Gazete

Afacan’dan kart uyarısı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşamayan ve düşme korkusunu az da olsa hisseden Menemen FK'da teknik direktör Serkan Afacan'dan kart uyarısı geldi. Afacan'ın, ligde bitime son iki hafta kala kart ceza sınırında yer alan takımın iki önemli ismi kaleci Bora ve forvet Muhammed Enes'e dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi. 23 mücadelenin tümünde ilk 11'de forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Bora'ya ek olarak, rakip ağları 7 kez sarsan ve takımının gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Muhammed Enes, Sivas ekibi karşısında kart görmeleri halinde son hafta kritik maçta Amed'e karşı görev yapamayacak. Son oynanan Çorum FK mücadelesinde sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Oğuzhan Aydoğan, Sivas Belediyespor önünde forma giyemeyecek.

BERKE ÖZBAY
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