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Haberler Menemenspor Menemen’de hataya yer yok

Menemen’de hataya yer yok

Sarı-lacivertliler lig sonuncusu Sivas Bld’yi yenip ligde kalmayı garantilemek istiyor.

13.5.2023

Gazete

Menemen’de hataya yer yok
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, hata yapmak istemiyor. Son 5 maçında 4 beraberlik 1 galibiyetle hanesine 7 puan yazdıran sarı-lacivertliler ligin dibine demir atmış ve düşmesi kesinleşen Sivas Bld ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmadan alacağı galibiyetle ligdeki yerini garanti altına almak isteyen İzmir temsilcisi, işini son haftaya bırakmak istemiyor. Son hafta Play-Off'u garantileyen Amed Sportif ile kapışacak olan İzmir ekibi, korkulu rüya görmemek için mutlak galibiyet almak zorunda. Teknik direktör Serkan Afacan, "Zorlu maratonun sonuna geliyoruz. Sivas ekibini yenip Diyarbakır temsilcisinden de puan kopartmak istiyoruz" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL
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