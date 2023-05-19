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Haberler Menemenspor Bedirhan fırtınası

Bedirhan fırtınası

19.5.2023

Gazete

Bedirhan fırtınası
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK forması giyen 23 yaşındaki Bedirhan Altunbaş, Sivas Belediyespor'a karşı 3 gol atarak profesyonel futbol kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı. Son oynanan Sivas Bld karşılaşmasında müsabakaya Bedirhan Altunbaş'ın performansı damga vurdu. 23 yaşındaki oyuncu, 13, 14 ve 25. dakikalarda birer gol atarak profesyonel futbol kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı. Başarılı futbolcu, bu gollerle birlikte bu sezon toplam 6 gol kaydetti. Bedirhan, İzmir temsilcisinde Mertcan Açıkgöz (9) ve Muhammed Enes Yılmaz'dan (8) sonra Ferhat Çulcuoğlu (6) ile birlikte takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor
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