Bedirhan fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK forması giyen 23 yaşındaki Bedirhan Altunbaş, Sivas Belediyespor'a karşı 3 gol atarak profesyonel futbol kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı. Son oynanan Sivas Bld karşılaşmasında müsabakaya Bedirhan Altunbaş'ın performansı damga vurdu. 23 yaşındaki oyuncu, 13, 14 ve 25. dakikalarda birer gol atarak profesyonel futbol kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı. Başarılı futbolcu, bu gollerle birlikte bu sezon toplam 6 gol kaydetti. Bedirhan, İzmir temsilcisinde Mertcan Açıkgöz (9) ve Muhammed Enes Yılmaz'dan (8) sonra Ferhat Çulcuoğlu (6) ile birlikte takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor

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