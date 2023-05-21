Düello Menemen’in

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Menemen FK, Play-Off oynayacak Amed Sportif Faaliyetler'i İzmir'de 4-3 yendi. 5. dakikada Yasin, ceza yayı üzerinden vurdu, Bora meşin yuvarlağı sektirdi ardından Okan topa dokunarak ağları havalandırdı: 0-1. 10'da sağ kanattan Atalay topu ceza sahası içine ortaladı, iyi yükselen Enes kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. 27'de Mansur, Menemen FK savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu. Ceza sahası önünden vuruşunu yapan oyuncu direği geçemedi. 31'de Mansur sağ kanattan topu ceza sahası içine ortaladı, topa yükselen Bora boşta kaldı, Serdar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.53'te Amed Sportif savunması topu uzaklaştırmaya çalışırken Atalay topu kaptı, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu topu filelere gönderdi: 2-2. 62'de sol kanattan Oğuzhan'ın ortasında Enes, fileleri havalandırdı: 3-2. 70'te Atalay'ın pasında Mertcan, kaleciyi çalımlayıp topu ağlara gönderdi: 4-2. 85'te Taner soldan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, Yasin vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 4-3.MenemenK Teknik Direktörü Serkan Afacan, Amed Sportif'i konuk ettikleri mücadelede oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 1 değişiklik yaptı. Sivas Bld maçındaki 11'den farklı olarak Oğuzhan Açıl'ın yerine Oğuzhan Aydoğan'ı tercih etti.Menemen FK taraftarı, Amed Sportif ile oynanan maça ilgi gösterdi. Maçtan önce stadın etrafında toplanıp şarkılar söyleyen taraftarlar başlangıç düdüğünden önce stattaki yerini aldı. Müsabaka boyunca alkışlar ve tezahüratlarla takımı destekleyen 12. adam maç boyunca takımı motive etti.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Play-Off'u garantileyen Amedspor'un yedi yıldır bulunan deplasman yasağı İzmir deplasmanında kaldırıldı. Amedspor taraftarları, takımlarına destek verdi.