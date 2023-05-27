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Haberler Menemenspor Menemen FK’da gözler yönetimde

Menemen FK’da gözler yönetimde

27.5.2023

Gazete

Menemen FK’da gözler yönetimde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Menemen FK'da 6 ismin sözleşmesi sona erdi. İzmir temsilcisinde 33 yaşındaki savunmacı Gençer Cansev, 29 yaşındaki defans oyuncusu Oktay Kancı, 21 yaşındaki orta saha Atalay Gürel, 28 yaşındaki orta saha Mahmut Bilir ve 25 yaşındaki orta saha Oğuzhan Aydoğan sarı-lacivertli ekipte mukavelesini tamamladı. Buna ek olarak sezon başında Manisa FK'dan kiralık olarak kadroya katılan 23 yaşındaki sağ bek Bedirhan Altunbaş da takımdan ayrılırken, diğer isimlerin gelecek sene de kadroda yer alıp almayacağının teknik heyet ve yönetimin yapacağı toplantının ardından netleşeceği ifade edildi.

BERKE ÖZBAY
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