Menemen FK’da B planı devrede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu başladığı hedeften uzakta tamamlayan Menemen FK, B planını devreye soktu. Sezon başında liderliğe kadar yükselen ancak bir türlü istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertliler, yeni sezon için yedek planı devreye soktu. Play-Off hedefiyle başladığı sezonun büyük çoğunluğunu düşme korkusuyla geçiren İzmir temsilcisi, eldeki oyuncuları korumak için girişime başladı. Oyuncuların alacaklarının çoğunu ödeyen İzmir ekibi, sözleşmesi sona erecek oyuncuları görüşme odasına davet etti. Kilit isimlerle nikah tazeleme planları yapan ve fon bulmak için çalışmaları sürdüren Menemen, girişimler başarılı olursa transfer yasağını da kaldıracak. Böylece şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturma hesapları yapan İzmir ekibi bu sefer işini şansa bırakmayacak.



DOĞANCAN BİNGÖL

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