Menemen FK gün sayıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tutunmayı başaran Menemen FK, transfer yasağının kaldırılması için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezonu çalkantılı geçiren ve bir türlü dikiş tutturamayan sarı-lacivertliler, aynı senaryoyu yeniden yaşamamak için, bütün planlarını transfer yasağını kaldırmanın üzerine yaptı. Dar, kısıtlı ve genç bir kadroya sahip olan İzmir temsilcisi, yasağı kaldırıp mevcut kadroya yapacağı takviyelerle yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Afacan ile devam etme kararı alan Menemen yönetimi, eldeki oyuncuların büyük çoğunluğunu korumayı hedefliyor. Öte yandan Afacan'ın raporları doğrultusunda forma şansı bulamayan oyuncularla da vedalaşma planları yapan İzmir ekibi, sezona geçmiş sıkıntıları bir kenara bırakıp, yeni bir sayfa açarak başlamak istiyor.



DOĞANCAN BİNGÖL

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