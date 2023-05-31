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Haberler Menemenspor Menemen FK’da Oğuzhan hamlesi

Menemen FK’da Oğuzhan hamlesi

31.5.2023

Gazete

Menemen FK’da Oğuzhan hamlesi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 9. basamakta tamamlayan Menemen FK'da sözleşmesi biten Oğuzhan Aydoğan görüşme odasına çağrıldı. 2021-2022 sezonunun devre arasında Ankaraspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha, bu sezon gösterdiği performansla hem yönetimin, hem teknik direktörünün hem de taraftarların gözüne girmeyi başardı. Geride kalan sezonda lig ve kupada toplam 37 karşılaşmada forma giyerek istikrarıyla da alkış alan tecrübeli orta saha bu süreçte rakip ağları 2 kez sarsmayı başardı. Alman ekibi Borussia Dortmund altyapısından yetişen gurbetçi futbolcunun yapılacak görüşmelerin ardından gelecek sezonda da sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

BERKE ÖZBAY
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