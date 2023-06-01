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Haberler Menemenspor Menemen’de seferberlik

Menemen’de seferberlik

1.6.2023

Gazete

Menemen’de seferberlik
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta inişli-çıkışlı bir sezon geçiren Menemen FK'da yönetim elini taşın altına koyacak. Yeni sezon için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, yapacağı hamlelerle hedefe yürümek istiyor. Geçtiğimiz sezon bir türlü rahat nefes alamayan ve sürekli küme düşme korkusu yaşayan sarı-lacivertli kurmayların aynı senaryonun yaşanmaması adına önlerindeki en büyük engel olan transfer yasağını kaldırmanın mücadelesini verdiği ifade edildi. Yönetimin önceliğinin sözleşmesi sona eren isimleri takımda tutmak olduğu kaydedilirken, teknik direktör Serkan Afacan'ın raporunun beklendiği iddia edildi. Transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisinin kasasını doldurduğu takdirde önemli transferlerle kadrosuna takviye yapacağı belirtildi
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