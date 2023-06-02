Menemen FK’da veda hazırlığı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta inişli-çıkışlı bir sezon geçiren Menemen FK'da ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Geçtiğimiz sezon bir türlü istikrarı yakalayamayan ve düşme korkusuyla boğuşan sarı-lacivertlilerde takımın kilit oyuncularından Muhammed Enes Yılmaz'ın ayrılık planları yapmaya başladığı öğrenildi. Ekonomik kriz ile boğuşan ve bir türlü kalkmayan transfer yasağı nedeniyle zorlu günler geçiren İzmir temsilcisinde deneyimli hücum oyuncusu 1. ve 2. Lig'den kulüpler ile temasa geçmeye başladı.

Alacakları nedeniyle ayrılması an meselesi olan oyuncunun ardından diğer oyuncular da takıma veda edebilir. Bu sezon 35 maçta 10 gol atarak 2754 dakika süre alan Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla İzmir ekibinin lige tutunmasında önemli pay sahibi olmuştu. Menemen yönetimi ise transfer yasağını kaldırmak ve dış kaynaktan yaratacağı fon ile oyuncuların ödemelerini yaparak sarı-lacivertli kulübü ayakta tutmak için girişimlerini sürdürüyor.