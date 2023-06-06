Menemen FK yeni sayfa açıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligi düşme korkusuyla geçiren Menemen FK, yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve son haftalara kadar düşme korkusunu yakından hisseden Menemen, yeni sezonda aynı hataları yapmak istemiyor. Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalara hız veren başkan Bahri Ekmekçioğlu yönetimindeki kurmaylar, şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyor. Altyapıdan gelen oyuncular ile mali sıkıntıların yoğunlaştığı günlerde 'fedakarlık' yapan oyuncuları elinde tutmak için girişimlere başlayan İzmir temsilcisi, yeni bir beyaz sayfa açarak sıkıntılı günler yaşamadan hedefini üst lig olarak belirledi.

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