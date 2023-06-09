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Haberler Menemenspor Menemen FK’da Emre’ye kanca

Menemen FK’da Emre’ye kanca

BERKE ÖZBAY

9.6.2023

Gazete

Menemen FK’da Emre’ye kanca

TFF 2. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Menemen FK'da sessizlik sürerken, Emre Keskin'e 1. Lig ekiplerinin kanca attığı iddia edildi. Geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki orta sahaya Bandırmaspor ve Tuzlaspor'un ilgisinin olduğu belirtildi. 35 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de görev yapan ve rakip ağları 3 kez havalandıran Emre'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmaması için yönetimin birkaç gün içinde teknik direktör Serkan Afacan'dan alacağı raporla olumlu ya da olumsuz cevap vereceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Başakşehir altyapısında yetişen, Esenler Erokspor, Adıyaman 1954 ve Turgutluspor formalarını da terleten Emre'nin sezon başında katıldığı sarı-lacivertlilerde 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya istekli olduğu kaydedilirken, kaderi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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