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Menemen’de Abdulkadir yolcu

Bu sezon sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performans ile parlayan orta saha Abdulkadir Öksüz, Bandırmaspor’un kancasına takıldı.

DOĞANCAN BİNGÖL

12.6.2023

Gazete

Menemen’de Abdulkadir yolcu
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK'da Abdulkadir Öksüz, 1. Lig ekiplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen ve son haftalarda lige tutunan İzmir ekibinde genç orta saha oyuncusu Öksüz'e, 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un kanca taktığı iddia edildi. Orta alanı güçlendirmek ve yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başlamak isteyen Balıkesir temsilcisi transfer için girişimlere başladı. Menemen yönetimi ile görüşüp bir an önce imzayı attırmak isteyen Bandırma kurmayları, önümüzdeki günlerde transferi duyurmak istiyor. Ekonomik kriz ile boğuşan ve transfer yasağı nedeniyle takıma yeni oyuncu katamayan yönetim ise Abulkadir'in transferine temkinli yaklaşıyor.

1. LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR
Bölgesel Amatör Lig'de top oynamaya başlayan ardından 3. Lig'de Yomraspor'da daha sonra ise 2. Lig'de Esenler Erok ve Menemen FK formasını terleten Öksüz'ün 1. Lig'de oynamak istediği ve imza atmaya yakın olduğu öğrenildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta 1 kez fileleri havalandıran oyuncu 1998 dakika süre alarak başarılı bir performans sergilemişti

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