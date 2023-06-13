Menemen FK’da Mertcan’a kanca

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz, 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin radarına girdi. Menemen'de genç oyuncu Açıkgöz, gösterdiği performansla Başkent temsilcisinin kancasına takıldı. Ankara temsilcisi, hem orta alanı güçlendirecek, hem de hücuma katkı yapabilecek genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Gelişimi için 1. Lig'e gitmeye sıcak bakan oyuncu, ailesiyle görüşüp kırmızı- siyahlı ekiple masaya oturacak. Genç orta saha bu sezon gol yollarında sunduğu katkıyla sarı-lacivertli ekibi ipten aldı. 31 maçta 2346 dakika sahada kalan ve 10 kez fileleri havalandıran oyuncu, İzmir ekibinin önemli silahlarından biri oldu. Beşiktaş altyapısında profesyonel olan oyuncu Eyüpspor ve Sarıyer formalarını da giydi.

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