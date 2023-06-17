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Haberler Menemenspor Menemen FK’da Mertcan gözde

Menemen FK’da Mertcan gözde

17.6.2023

Gazete

Menemen FK’da Mertcan gözde
TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz transferin gözdesi oldu. Geride kalan sezonun başında İstanbul ekibi Sarıyer'den kadroya katılan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sergilediği performansla birçok takımın radarına girdi. Sarı-lacivertlilerde 30 karşılaşmada forma giyerek istikrarıyla göz dolduran, bu süreçte 10 gol kaydeden Mertcan için 2. Lig'den İnegölspor, Düzcespor ve Isparta 32'nin, 1. Lig'den ise Tuzlaspor ile Bandırmaspor'un nabız yokladığı iddia edildi. Beşiktaş altyapısından yetişen futbolcu, Kartal'da A takıma kadar yükselirken Eyüpspor ve Sarıyer formalarını da giydi.
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