Menemen FK sona yaklaştı

TFF 2. Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan Menemen FK'da transfer yasağını kaldırmak için sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz sezon bir türlü istikrarı yakalayamayan ve ligi düşme korkusuyla geçiren Menemen, yeni sezon için kolları sıvadı. Sezon tamamlanınca vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan yönetim, önce teknik direktör Serkan Afacan ile yola devam etme kararı aldı. Daha sonra Menemenli iş adamları ve Menemen Belediyesi Geçici Başkanı Aydın Pehlivan ile masaya oturup kaynak arayışına giren Menemen Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, olumlu dönüş alarak umutlandı. Transfer yasağını kaldırmak için bu isimlerden destek talep eden İzmir ekibi, önümüzdeki günlerde yasağı kaldırabilir.

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