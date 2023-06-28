Hedefimiz zirve

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen Futbol Kulübü'nde iki haftadır süren devir süreci tamamlanırken, Ekmas Group şirketinden, kulübün yarışmacı haklarını alan iş insanı Bilgin Tokul, Yeni Asır Gazetesi'ne çok önemli açıklamalar yaptı. Menemen Belediyesi'ni yakınlığıyla kulübün yeni patronu Tokul, gelecek planları ve altyapı yatırımlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bilgin Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Tokul, Menemen FK'nın daima en üst sıraları hedefleyeceğini belirterek, altyapıya da önem vererek genç yıldızları kulübe ve Türk sporuna kazandıracaklarını ifade etti.

'DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ'

"Daha yolun başındayız" diyen Tokul, "Menemen'in değeri bizimle daha da yükselecek. Başlatılan projeleri sahiplenerek, yeni atılımlarla İzmir'in önemli bir değerini ilçemiz ile daha da kaynaştıracağız. En iyi şekilde devir aldığımız kulübümüzü, çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz. Özellikle altyapıya ağırlık vererek gelecek adına mantıklı adımlar atmak istiyoruz. Kulüp çatısı altında yüzlerce, binlerce çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak, en büyük hedefimiz" diye konuştu.

YENİ KARARLAR BEKLENİYOR

Geçen sezon yaz döneminde eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Ekmas Sportif tarafından yarışmacı hakları alınan kulüp, böylece bir sene içinde 2 kez devredilmiş oldu. Bir süredir devredileceği konuşulan sarı-lacivertli kulüpte imzaların atılmasının ardından yeni patron Tokul'un nasıl bir yol haritası çizeceğine yönelik belirsizlik hakim. Çiçeği burnunda başkanın transfer yasağı, sözleşmesi sona eren oyuncular ve teknik direktör Serkan Afacan'ın geleceği ile ilgili konularda kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrası bazı radikal kararlar alması bekleniyor.