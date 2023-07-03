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Haberler Menemenspor Laleci iddialı

Laleci iddialı

İzmir temsilcisinde teknik direktör Cenk Laleci transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, “Bu sezon ilk amacımız tekrar Birinci Lig’e yükselmek” diye konuştu

BERKE ÖZBAY
Laleci iddialı

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'da kulübün devrinin ardından dümene teknik direktör Cenk Laleci getirilirken, genç çalıştırıcı önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuğu döneminde İzmir ekibinin kaptanlığını yapan, ardından sportif direktörlük görevine getirilen ve üçüncü kez de teknik direktör olarak yuvaya geri dönen Laleci, "Yeni, hırslı, inançlı ve disiplinli yönetimimizle ilk hedefimiz gereken takviyeleri yapmak" ifadelerini kullandı. Şanlıurfaspor'dan ayrılan forvet Kemal Rüzgar ile anlaştıklarını da belirten Laleci, "Birçok kaliteli isimle de görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Transfer yasağını kaldıran Bilgin Tokul yönetimindeki İzmir temsilcisinde Cenk Laleci, "Oyuncu araştırmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor.

"ANA HEDEF SÜPER LİG"

Önemli ve bize katkı sağlayacak isimleri kadromuza katacak ve şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız. Amacımız öncelikle 1. Lig'e yükselmek. Ardından da Menemen FK'yı Süper Lig'e çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacak ve kısa sürede hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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