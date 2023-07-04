Menemen’de kader haftası

TFF 2. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Menemen FK'da liste telaşı yaşanıyor. Yeni sezon için ilk hamlesini teknik direktör Cenk Laleci'yi takımın başına geçirerek yapan sarı-lacivertlilerde gidecek- kalacak isimlerin bu hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Bilgin Tokul başkanlığındaki yeni yönetimin önceliği dış transfere verdiği belirtilirken, genç çalıştırıcı Laleci'nin vereceği listenin beklendiği kaydedildi. İzmir ekibinde sözleşmesi biten Ceyhun Demircan, Gençer Cansev, Oktay Kancı, Fırat Arslan, Mahmut Bilir, Bekir Can Sönmez, Okan Şentürk, Oğuzhan Aydoğan ve Murat Yılmaz'ın kaderlerinin de bu rapora bağlı olduğu ve 9 ismin geleceklerinin önümüzdeki süreçte netlik kazanacağı ifade edildi.