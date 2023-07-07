Menemen tam gaz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona büyük umutlarla başlayacak olan Menemen FK'da takviye çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi Şanlıurfaspor'dan 2 yıllık sözleşme imzaladığı Mehmet Alp Kurt'un ve büyük oranda anlaşmaya vardığı Kemal Rüzgar'ın ardından yine Güneydoğu Anadolu ekibinden Feyyaz Belen'le de söz kestiği öğrenildi. İki sezondur sarıyeşillilerin formasını terleten ve takımıyla sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki deneyimli savunmacının önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı ifade edildi.

İSTİKRARI GÖZ DOLDURDU

Geride kalan sezonda 1. Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 33 mücadelenin 30'unda ilk 11'de görev yaparken istikrarıyla göz doldurdu, rakip ağları ise 2 kez havalandırarak takımına skor katkısı da verdi.

Kariyerine Konyaspor altyapısında başlayan Feyyaz, Ankara Demirspor, Nazilli Belediyespor, Selçukluspor, Adıyamanspor, Manavgatspor, Vanspor, Sivas Belediyespor, Sarıyer, Bandırmaspor ve Afyonspor formalarını da terletti. Süper Lig hariç tüm profesyonel lig kategorilerinde görev yapan savunmacı, Türkiye Kupası'nda ise 19 mücadelede oynadı.

EKREM KAYILIBAL ADANASPOR'DA

Geride kalan sezonun başında Konyaspor'dan sarı-lacivertli ekibe katılan Ekrem Kayılıbal takımdan ayrıldı. Menemen FK formasıyla 11 karşılaşmada forma giyen ve rakip ağlara 1 gol gönderen 23 yaşındaki orta saha Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'la 2 yıllık anlaşma sağladı.