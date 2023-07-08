Menemen’den Samed hamlesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK, yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene kriz üstüne kriz atlatan ve alt lige düşmekten son haftalarda kurtulan İzmir ekibi, yeni patronu Bilgin Tokul yönetiminde gaza bastı. Transfer yasağını kaldıran ve birçok önemli isimle temasa geçen sarı-lacivertli kurmaylar, son olarak Kocaelispor'un 1. Lig'e yükselmesinde aslan payına sahip olan 27 yaşındaki golcü isim Samed Ali Kaya'yı radarına aldı. Geçtiğimiz sezon attığı 15 gol ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Kocaeli temsilcisinden ayrıldığını duyurmuştu. Menemenli kurmaylar, Kaya ile masaya oturdu. 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında o dönemki adıyla Menemenspor formasını terleten oyuncunun, eski kulübüne imza atmak için oldukça istekli olduğu ifade edildi. Sözleşmesi sona eren Kaya'nın ufak pürüzleri hallettikten sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.