Menemen Oğuz’u aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Gelecek sezon için ilk hamlesini teknik direktör Cenk Laleci'yle yapan, kadrosunu ise Mehmet Alp Kurt ve Emir Terzi ile güçlendiren sarı-lacivertlilerin son olarak Iğdır FK forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Oğuz Çalışkan ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geride kalan sezonda 31 mücadelede forma giyen ve 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki file bekçisinin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Ankaragücü altyapısında yetişen tecrübeli eldiven Karsspor, Denizli Bld, Hatayspor, Diyarbakır BB, Gümüşhane, Şanlıurfa, Turgutlu, Bugsaş, Sakarya ve Ankara Demir gibi birçok takımda forma giydi.