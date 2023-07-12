Feyyaz Menemen’de

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Menemen FK transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Şanlıurfaspor'dan Mehmet Alp Kurt'u, Helmond'tan Emir Terzi'yi, Iğdır FK'dan Oğuz Çalışkan'ı kadrosuna katarak gücüne güç katan sarı-lacivertliler yeni bir hamle daha yaptı. İzmir ekibi geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Şanlıurfaspor'dan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Feyyaz Belen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Urfa temsilcisinde 33 maçta görev alan ve bu süreçte iki kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, İzmir temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Transferin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Savunmamızı tecrübeli stoper Feyyaz Belen ile güçlendirdik.

BELEN İMZAYI DÜN ATTI

FEYYAZ Belen'e Menemen'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Konyaspor altyapısında yetişen Feyyaz, Ankara Demir, Nazilli Bld, A.Selçuklu, Adıyaman, Manavgat, Van BŞB, Sivas Bld, Sarıyer, Bandırma ve Afyon formalarını terletti.