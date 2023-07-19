Menemen’de Özkan imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon hazırlıklarına devam eden Menemen Futbol Kulübü sezonun 7. transferine imza attı. İzmir temsilcisi 1461 Trabzon FK'dan orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Almanya ekibi Werder Bremen'de futbola başlayan deneyimli futbolcu, Fortuna Düsseldorf ve Braunschweig'te forma giydikten sonra 2019-2020 sezonunda Menemen FK'ya geldi ve son üç sezonu ise 1461 Trabzon'da geçirdi. Sarı-lacivertliler, Adana Demir'den Sedat Şahintürk, Urfa'dan Feyyaz Belen ve Mehmet Kurt, Helmod'dan Emir Terzi, Iğdır FK'dan Oğuz Çalışkan ve Artvin Hopa'dan Kutay Kurt'la sözleşme imzalamıştı.