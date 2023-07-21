Menemen FK’da Enver gündemde

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün gündemine son olarak Bursaspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Enver Cenk Şahin'i aldığı iddia edildi. Sekiz transfere imza atan sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Bonservis sorunu bulunmayan futbolcu için ikna turlarının sürdüğü belirtilirken, kurmayların büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. Zonguldak altyapısından yetişen Enver Cenk, İstanbul Başakşehir, St. Pauli, Ingolstatd, Kayserispor ve Gaziantep FK formalarını da terletti. Geçen sezon yeşil-beyazlı Marmara temsilcisinde 27 mücadeleye çıkan tecrübeli futbolcu, rakip ağları ise 10 kez sarstı.