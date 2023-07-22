Menemen FK Kara’yı bitirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta transferin en hızlı ekiplerinden Menemen FK imzaları attırmaya devam ediyor. Mehmet Alp, Emir, Feyyaz, Okan, Özkan, Onat Kutay, Sedat ve Oğuz'u renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, Pendikspor'dan sol bek Erhan Kara'yla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son iki sezon İstanbul temsilcisinin başarısı için ter döken 28 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Pendikspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Yeni sezonda 1. Lig'i hedefleyen İzmir temsilcisi bu takviye ile 9. transferini gerçekleştirmiş oldu.

SIRADA ONUR VAR

Sarı-lacivertlilerde Şanlıurfaspor'dan ayrılan ve prensip anlaşmasına varılan forvet Kemal Rüzgar'ın da açıklanması beklenirken takviye hamlelerinin sürdüğü öğrenildi. Menemen temsilcisinin gözünü 1461 Trabzon'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Onur Akdeniz'e diktiği ifade edildi. Temaslar tüm hızıyla sürüyor.