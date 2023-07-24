David savaşı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Egelilerin yolu bu kez dış transferde kesişti. 2. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri Menemen FK ve Fethiyespor'un yanı sıra, 3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'nın Türk asıllı Hollandalı futbolcu Christofer David Gürkan'a kanca attığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki futbolcu için üç kulübün de, Mersin İY ekibiyle temasa geçtiği ifade edilirken, David'in kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Kadrosunu Mehmet Alp, Emir, Feyyaz, Sedat, Okan, Özkan, Onat Kutay, Oğuz, Kemal, Erhan ve Onur'la güçlendiren Menemen FK'nın transferde en güçlü aday olduğu kaydedilirken, Fethiye ve Kaf- Kaf'ın da oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi.

3. LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

HOLLANDA ekibi Twente altyapısında yetişen Chris David; Fulham, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Cape Town City, Würzburger Kickers ve SSV Jeddeloh formalarını da terletti. Geçen sezon başında katıldığı Yeni Mersin İdmanyurdu ile 3. Lig'de şampiyonluk yaşama başarısı gösteren orta saha, 32 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları da 5 kez havalandırarak performansıyla tam not almıştı.

EN SKORER SEZONUNA İMZA ATTI

Fulham, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Cape Town City, Würzburger Kickers ve SSV Jeddeloh formalarını terleten David, geride kalan sezonda skora en fazla katkı yaptığı dönemi yaşadı. Deneyimli futbolcu 2021-2022'de SSV Jeddeloh formasıyla 4 gol kaydederek skora en fazla katkı verdiği sezonu geride bırakarak geçen sezon Mersin ekibinde rakip ağlara gönderdiği 5 golle en skorer sezonuna imza attı.