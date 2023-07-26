Menemen’de Barış sesleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK transferde hız kesmiyor. Geride kalan süreçte 11 futbolcuyla sözleşme imzalayan ve adeta kabuk değiştiren İzmir temsilcisinin geçen sezon Vanspor Futbol Kulübü'nde görev yapan ön libero Barış Sağır'a kanca attığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki defansif orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedilirken, Barış'ın kısa sürede Menemen Futbol Kulübü'ne resmi imzayı atması bekleniyor. Takımıyla sözleşmesi biten deneyimli futbolcu kariyerinde Kemerspor 2003, 24Erzincanspor, Diyarbekirspor ve Sivas Belediyespor'da da forma giydi. Van ekibinde ligde 35 maça çıkan Barış hücumda takımına 1 gol, 1 de asistlik skor katkısı verdi.

CHRİS DAVİD ISRARI

Yeni başkan Bilgin Tokul'un Süper Lig'i hedef göstermesinin ardından dış transferde yıldız isimlere kanca atan Menemen FK, gündeminde ilk sırada yer alan Chris David Gürkan ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak Yeni Mersin forması giyen ve Fethiye ve Karşıyaka'nın da teklif yaptığı oyuncu ile yönetim bir görüşme daha yapacak. Kurmaylar transferi hafta sonuna kadar bitirmek istiyor.