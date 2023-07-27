Menemen Samed’i istiyor

TFF 2. Lig'de yeni başkanı Bilgin Tokul ile zirveyi hedefleyen Menemen FK, dış transferde eski yıldızına kanca attı. Sarılacivertli yönetim, teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda daha önce 2017-2018 sezonunda da takımda forma giyen Samed Ali Kaya'ya teklif götürdü. Menemen'de o dönem büyük çıkış yakalayan ve 36 maçta attığı 25 golle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Süper Lig'e Göztepe'ye transfer olmuştu. Samed Ali, sonrasında Ankaraspor, Adana Demir, Adana ve Kocaeli maceralarının ardından 5 yıl sonra yeniden Menemen'e dönmeye hazırlanıyor.

İMZALAR ATILACAK

Menemen FK yönetiminin, bağlantıya geçtiği Samed Ali ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Körfez ekibi ile sözleşmesi sona eren futbolcunun bonservis engeli yok. İzmir ekibi ile Samed Ali arasında ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken imzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor. Yönetim, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

KAPTAN FERHAT AYRILIYOR

Menemen FK'da iç transferde de bir ayrılık daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile daha bir yıl daha sözleşmesi bulunan kaptan Ferhat Çulcuoğlu'nun yeni sezon planlamasında düşünülmediği öğrenildi. Yönetimin, 35 yaşındaki kaptanına teşekkür ederek yolları ayırması bekleniyor. Ön liberoda forma giyen Ferhat takıma geçen sezon başında Afyonspor'dan transfer olmuştu.