‘Krallar’ın takımı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Menemen Futbol Kulübü, Türkiye liglerinin transferdeki en hızlı ekibi olarak ön plana çıkıyor. Kulübün yeni Başkanı Bilgin Tokul önderliğinde çıtayı yükselten sarılacivertliler, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta hem gol kralı olan, hem de 1. Lig'e çıkma başarısını gösteren iki futbolcuyu bünyesine katarak sükse yaptı.

TOPLAM 35 GOL ATTILAR

2. Lig'in 'Gol Kralları' Kemal Rüzgar ve Samed Ali Kaya yeni sezonda Menemen Futbol Kulübü'nün başarısı için rakip fileleri havalandırmaya çalışacak. Menemen FK'nın Şanlıurfa'dan kadrosuna kattığı Kemal Rüzgar, geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 35 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Krallık koltuğuna oturan Rüzgar Urfa ekibinde Play- Off'tan şampiyonluk yaşayıp 1. Lig'e çıkma mutluluğunu yaşadı. Üçüncü Menemen FK döne- yaşamini yaşayacak olan Samed Ali ise geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor ile direkt şampiyonluk yaşadı. 27 yaşındaki kanat yeşil-siyahlı formayla 15 kez rakip fileleri havalandırarak Kemal Rüzgar gibi krallık tacını taktı.