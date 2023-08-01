Menemen FK kendini yeniledi

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, geride kalan süreçte transfer döneminde oldukça hareketli bir tablo çizerken, adeta kendini yeniledi. İzmir temsilcisi kadrosunu Emir Terzi, Feyyaz Belen, Kemal Rüzgar, Samed Ali Kaya, Sedat Şahintürk, Oğuz Çalışkan, Okan Dernek, Özkan Yıldırım, Mehmet Alp Kurt, İbrahim Has, Onur Akdeniz, Erhan Kara ve Onat Kutay Kurt olmak üzere toplamda 13 deneyimli isimle güçlendirirken birçok isimle de yol ayrımına gitti.

KADRODA 8 AYRILIK YAŞANDI

Sarı-lacivertliler Oktay Kancı, Gençer Cansev, Almos Kalafat, İsmail Kulet, Oğuzhan Açıl, Cüneyt Dağlı, Ferhat Çulcuoğlu ve Muhammed Enes Yılmaz olmak üzere 8 isimle ise yolları ayırdı. Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul ise teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda ayrılıkların ve takviyelerin süreceğini ifade etti.