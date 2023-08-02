Orhan tamam İsmail sırada

TFF 2. Lig'de iddialı kadro kuran Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Almanya 5. Lig ekibi CFC Hertha 06'dan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Orhan Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler Orhan Yıldırım transferini, "LFC Berlin altyapısında futbola başlayan ve U18 Milli Takım formamızı da terletmiş Orhan Yıldırım ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Orhan Yıldırım'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" mesajıyla duyurdu. Geride kalan sezonda 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 8 gol atarken 6 da asiste imza attı.

YENİ İMZA YOLDA

Transferin en hızlı ekibi Menemen FK'nın Sakaryaspor'dan 30 yaşındaki sağ bek Hıfsullah İsmail Erdoğan'la ise prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının ise önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.