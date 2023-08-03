Menemen’e genç Aslan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemen FK'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Boluspor formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan İzmir ekibi, Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Transfer yasağını kaldıran İzmir temsilcisi, bu süreçte 15 transfer yaparak rakiplerine göz dağı verdi. Mehmet Alp Kurt ile başlayan takviye süreci Emir Terzi, Oğuz Çalışkan, Feyyaz Belen, Kutay Kurt, Sedat Şahintürk, Özkan Yıldırım, Okan Dernek, Erhan Kara, Kemal Rüzgar, Onur Akdeniz, Samed Ali Kaya İbrahim Has, Orhan Yıldırım ve Emirhan Adak transferiyle sürdü. Takviye çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde yeni transferleri duyurması bekleniyor.