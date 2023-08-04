Menemen FK’da Muhammed gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK'da transferlerin çokluğu kadar ayrılık da yaşanıyor. Kaptan Ferhat Çulcuoğlu, Oktay Kancı, Oğuzhan Açıl, Gençer Cansev, İsmail Kulet gii isimlerle yol ayrımına giden İzmir temsilcisinde geçtiğimiz sezon görev yaptığı 35 müsabakada rakip ağları 10 kez sarsarak takımın lige tutunmasında aslan payına sahip isimlerinden olan Muhammed Enes Yılmaz da ayrılık kararı aldı ve 24 Erzincanspor'a imza attı. 26 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli ekibe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. Tecrübeli hücumcu açıklamasında, "Şanlı forma altında çok güzel günlerim geçti. Güzel arkadaşlıklar kazandım ama artık benim için ayrılık vakti" ifadelerine yer verdi.