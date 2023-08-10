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Menemen’in kaptanı Bergama’ya

BERKE ÖZBAY
Menemen’in kaptanı Bergama’ya
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona çok önemli transferlerle şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Menemen FK'da Ferhat Çulcuoğlu'nun 3. Lig ekibi Bergama FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağı öğrenilen sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki kaptanı için Menemen FK'nın eski, kırmızı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Özden Töraydın'ın devreye girdiği ve transferin bitme noktasına geldiği ifade edildi. Geride kalan sezonda İzmir ekibinde 34 mücadelede forma giyen ve tüm maçlara ilk 11'de başlayan Ferhat, istikrarlı görüntüsüyle tam not alırken rakip ağları da 6 kez sarsarak önemli bir skor katkısına imza atmıştı.
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