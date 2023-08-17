Menemen FK’da kadro tamamlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK'da teknik direktör Cenk Laleci, transferde sona geldiklerini söyledi. Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Laleci, "Yepyeni bir yapılanmaya gittik. Transferde nokta atışlar yaptık. Başkanımız Bilgin Tokul hiçbir fedekarlıktan kaçınmadı. Listemizde bulunan tüm oyuncuları kadromuza kattı. Şimdi sıra biz teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizde" dedi.

KULÜBÜN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ

Genç çalıştırıcı, başarıya giden yolda taraftar ve camiaya çok ihtiyaç duyduklarını belirtti. Laleci, "Bu kulübün bir evladıyım. Başarının yakalandığı her dönem Menemen arması altında birlik ve beraberlik vardı. Şimdi de kulübün etrafında kenetlenmeliyiz. Tribünlerimiz dolu olduğu zaman biz sahamızda kolay kolay puan kaybı yaşamayız. Yeni bir takım kurduk, taraftarlarımızın birkaç hafta bize sabırla destek vermelerini istiyorum. Onların pozitif enerjiisi bize büyük bir güç katacak" ifadelerini kullandı.