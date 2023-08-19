Laleci: Bu yıl İzmir’in yılı olsun

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK'da teknik direktör Cenk Laleci önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin ligi 1. bitirmek olduğunu vurgulayan Laleci, "Kolay olmayacak, lig çok zor ve çok iyi takımlar var. Gönlümüzden geçen tek şey 1.lik" dedi. Taraftarlara da çağrıda bulunan genç teknik direktör, "Taraftarlar yıllardır takımın arkasındalar. Ama birkaç yıldır ilçede olan bazı anlaşmazlıklardan dolayı kopukluk oluştu. Ancak bu sene tribünlerin dolacağına inanıyorum. Tam desteklerini bekliyoruz. Bu sezon zevk veren bir Menemen izleteceğiz. Taraftarın gücü çok önemli. Onlar olmadan futbol zevkli olmaz. İnşallah hep birlikte ligi şampiyonlukla bitiririz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR SÜPER LİG'DE OLMALI"

İzmir futbolunu da değerlendiren Laleci, İzmir ekiplerinin her zaman Süper Lig'de olması gerektiğini belirtirken, "Altay, Göztepe ve Karşıyaka sürekli Süper Lig'de olmalı. Bu sene biz çıkalım Göztepe çıksın, Bucaspor 1928, Karşıyaka bir üst lige çıksın. Umarım bu sene İzmir'in yılı olur" şeklinde konuştu.

MENEMEN FK UMUT VERİYOR

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Menemen FK, Afyon kampında oynadığı son hazırlık karşılaşmasında 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Bucaspor 1928'i 4-2 yenmeyi başardı. Önemli takviyelerle kadrosunu adeta yeniden şekillendiren İzmir temsilcisi, şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı sezon öncesinde sergilediği iyi performansla umut verirken, alkış topladı. Öte yandan Afyon kampını tamamlayan sarı-lacivertliler dün İzmir'e döndü.