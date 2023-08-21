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Menemen FK’nin kampı sona erdi

Afyon kampını tamamlayan sarı-lacivertliler İzmir’e döndü.

HABER MERKEZİ
Menemen FK’nin kampı sona erdi
YENİ sezon çalışmalarını sürdüren Menemen FK'nın Afyonkarahisar'daki kampı sona erdi. İzmir ekibi, gerçekleştirdiği rejenerasyon çalışmasıyla Afyon kampını tamamladı. Afyon kampında Tokat Belediye Plevnespor'u 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, ardından 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Bucaspor 1928'i de aynı skorla yenmeyi başarmıştı. Önemli takviyelerle güçlü bir kadro kuran İzmir temsilcisi, şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı sezon öncesinde sergilediği iyi performansla taraftarına umut verdi.
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