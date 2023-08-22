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Menemen FK’da Abdulkadir yolcu

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da Abdulkadir yolcu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK'da Abdulkadir Öksüz'e 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kanca attığı öğrenildi. Bolu ekibi, transfer dönemi sonlanmadan Menemen kurmayları ile masaya oturarak transferi noktalamak istiyor. Sözleşmesi Haziran 2024 yılında sona erecek Öksüz ise 1. Lig'de oynamaya oldukça istekli yaklaşıyor. Menemen yönetiminin oyuncunun transfer olmayı istemesi halinde bonservis engeli çıkarmayacağı kaydedildi. Bölgesel Amatör Lig'de top oynamaya başlayan ardından 3. Lig'de Yomraspor'da daha sonra ise 2. Lig'de Esenler Erok ve Menemen FK formasını terleten Öksüz'ün kariyer basamaklarını birer birer tırmanarak 1. Lig'de oynamak istediği ifade edildi.
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