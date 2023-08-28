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Menemen FK iyi başladı

HABER MERKEZİ
Menemen FK iyi başladı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk iddiasındaki Menemen FK, Karaman FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, Menemen FK aradığı golü 40. dakikada buldu. Bu dakikada rakip ceza alanı önünde oluşan karambolde Mertcan şutunu çekti. Kaleciden dönen topu tekrar önünde bulan Mertcan, bu kez ağları sarsarak İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi.

ERHAN KARA KIZARDI

İkinci yarıda 77. dakikada yeni transferlerden Erhan Kara, rakibe yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Karaman FK'ya gol fırsatı vermeyen Menemen FK zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek sezona galibiyetle başladı.

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