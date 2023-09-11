Menemen kaçamadı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, deplasmanda öne geçtiği maçta Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, ligin ilk haftasında Karaman FK'yı deplasmanda mağlup ettikten sonra geçen hafta evinde Isparta'ya yenilmişti. Menemen, bu sonuçla birlikte puanını dörde çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 24. dakikada yeni transferi Özkan Yıldırım'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. PENALTIYI KAÇIRDI
İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda baskısını artırırken, 76'da Metincan Cici penaltı atışından yararlanamadı. 82'de sahneye çıkan Hasan Türkyılmaz müsabakanın skorunu ilan eden golü attı ve takımlar puanı paylaştı: 1-1.