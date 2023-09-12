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Haberler Menemenspor Menemen FK puandan memnun

Menemen FK puandan memnun

HABER MERKEZİ
Menemen FK puandan memnun
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, bir puandan memnun. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk yarıyı 1-0 galip tamamladıklarını ve uzun süre maçı önde götürdüklerini söyledi. Karşılaşmanın bitimine 8 dakika kala kalelerinde golü gördüklerini ifade eden Cenk Laleci, "Sahadan 3 puanla ayrılabilirdik ancak direnemedik. Sonuçta deplasmandan kaybetmeden dönmek de bizim adımıza ümit verici. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Seri yakalayıp zirve yarışına ağırlığımızı koyacağız" dedi. Menemen FK hafta sonunda sahasında Etimesgut Belediyespor'u misafir edecek. İzmir ekibi bu maçla çıkışa geçerek zirve yolunda ilerlemek istiyor.
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