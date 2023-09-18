Menemen FK evinde tatsız

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü, bu sezon sahasında gülemedi. Geride kalan 4 maçta 4 puanı da deplasmanlarda toplayan sarı-lacivertliler taraftarının huzurunda gol dahi atamadı. Dış sahada Karaman FK'yı 1-0 yenip Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, İlçe Stadı'nda Isparta 32 Spor'a 1-0, son olarak Etimesgut Belediyespor'a da 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Cenk Laleci, kötü bir sonuçla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Laleci, "Sahamızda kazanıp taraftarımıza 3 puan hediye etmeyi istiyorduk. Maçın sonlarına doğru kalemizde golleri gördük" dedi.