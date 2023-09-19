Menemen FK çıkış peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, beklentilerin uzağında kaldı. Yeni yönetimi ve iddialı flaş transferleriyle adeta kabuk değiştiren ve zirveye kurulmayı hedefleyen Menemen, bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanla 14. sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, zirvedeki Kastamonuspor'un 8 puan gerisine düştü. Taraftarı önünde henüz gol ve puan ile buluşamayan İzmir temsilcisinde geçen sezon 2. Lig'in gol kralları Kemal Rüzgar ve Samed Ali Kaya'nın da sessiz kalması puan tablosuna yansıdı. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, bu sıkıntılı süreci atlatacaklarını ifade ederek takımına olan güvenini yineledi.