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Haberler Menemenspor Menemen’in tadı tuzu yok

Menemen’in tadı tuzu yok

HABER MERKEZİ
Menemen’in tadı tuzu yok
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kadrosuna çok önemli takviyeler yapan ve sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Menemen FK'da işler yolunda gitmiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi, 1 de beraberlik alarak sezona istediği gibi start veremeyen İzmir temsilcisi, geçen sezon 5 Kasım 2022'den 14 Ocak 2023 tarihine kadar 8 maç galibiyet hasreti çektiği ve küme düşme hattına yakınlaştığı süreçten sonra, ilk kez bu sezon henüz ligin başında üç maç üst üste puan kaybetti. O süreçte oynadığı 8 müsabakada 6 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertliler, sonraki dönemde oynadığı 17 mücadelede en fazla üst üste 2 maçta puan kaybetmişti. Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci'nin bu hafta 24Erzincan ile deplasmanda oynanacak maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.
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