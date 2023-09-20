Menemen’in tadı tuzu yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kadrosuna çok önemli takviyeler yapan ve sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Menemen FK'da işler yolunda gitmiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi, 1 de beraberlik alarak sezona istediği gibi start veremeyen İzmir temsilcisi, geçen sezon 5 Kasım 2022'den 14 Ocak 2023 tarihine kadar 8 maç galibiyet hasreti çektiği ve küme düşme hattına yakınlaştığı süreçten sonra, ilk kez bu sezon henüz ligin başında üç maç üst üste puan kaybetti. O süreçte oynadığı 8 müsabakada 6 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertliler, sonraki dönemde oynadığı 17 mücadelede en fazla üst üste 2 maçta puan kaybetmişti. Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci'nin bu hafta 24Erzincan ile deplasmanda oynanacak maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.