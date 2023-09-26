Menemen FK kendine geldi

TFF 3. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona güçlü bir kadro oluşturarak şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, lige galibiyetle başlasa da, daha sonraki 3 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bu kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcıları, deplasmanda oynanan 24 Erzincanspor müsabakasıyla 3 maç aradan sonra galibiyet hasretini giderdi. Böylece puanını 7'ye yükselten Menemen FK, Play-Off hattının bir basamak altına yani 7. sıraya kadar yükseldi. İzmir ekibi, hafta sonu oynanacak Fethiyespor mücadelesinde bu çıkışı devam ettirmek istiyor. Menemen FK, Fethiyespor'u mağlup etmesi halinde bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almış olacak.