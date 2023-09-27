Menemen FK’da Kemal’in gol sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftayı 24Erzincanspor deplasmanından aldığı 3 puanla kapatan Menemen FK'da, Kemal Rüzgar sonunda sessizliğini bozdu. Büyük umutlarla Şanlıurfaspor'dan transfer edilen ve geçen sezon 2. Lig'de gol kralı olan 28 yaşındaki futbolcu geride kalan 4 maçtaki şanssızlığını Erzincan deplasmanında kaydettiği penaltı golüyle kırdı.

SKOR YÜKÜNÜ ORTA SAHA ÇEKTİ

Karaman FK, Isparta32, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarında rakip ağları sarsamayan tecrübeli santrfor, İç Anadolu ekibi karşısında takımının galibiyeti perçinleyen golünü atarak adeta kendine geldi. Rakip ağları 4 kez sarsan İzmir temsilcisinde diğer goller ise orta saha oyuncuları Özkan ve Mertcan'dan geldi.