Menemen ilk peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, ilkleri başarmanın hesaplarını yapıyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, bu sezon taraftarı karşısında oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Önce Isparta 32'ye 1-0 boyun büken İzmir ekibi, evinde oynadığı Etimesgut Bld'ye de 2-0 yenilirken iki maçta da gol kaydedemedi. Pazar günü Ege derbisinde Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak Menemen FK, hem bu sezon ilk kez evinde gol atma başarısını göstermek, hem de taraftarı önünde ilk kez kazanmak istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, taraftarın desteğiyle mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Evimizde ilk kez kazanmak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık. Taraftarımızla beraber galibiyeti kutlayacağız. İnanıyorum" dedi.