Menemen FK çıkışa geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Menemen FK iki maçlık galibiyet serisiyle çıkışa geçti. Geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Fethiyespor engelini aşıp zirve yarışında iddialı duruma geldi. Sarılacivertli ekibe galibiyeti getiren iki golü de 23 yaşındaki genç orta saha Mertcan Açıkgöz attı. Bu sonuçla 10 puanla 5. sıraya konumlanan Menemen, bu sezon ilk kez Play-Off hattına yerleşti. Teknik direktör Cenk Laleci takımın uyum sorununu geride bıraktığını belirterek, "Galibiyet serileri almaya devam etmeliyiz. Takımım iyi durumda. Her geçen hafta daha olumlu futbol oynuyoruz. Sonuçları da almaya başladık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Menemen FK bu hafta İnegölspor'a konuk olacak.